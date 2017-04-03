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«Миннесота» победила «Колорадо»

3 апреля 2017, понедельник. 03:49. Хоккей
«Миннесота Уайлд» уверенно обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Эксел Энерджи-центре» в Сент-Поле и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе «Миннесоты» отличились Мартин Ганзал (6-я минута), Джаред Спаржон (6), Эрик Хаула (20), Зак Паризе (24) и Джордан Шрёдер (37). За «Колорадо» голы забили Габриэль Ландеског (18) и Микко Рантанен (38).

Нападающий «Эвеланш» Михаил Григоренко провёл на льду 12 минут, защитник Фёдор Тютин отыграл 19 минут.

Это поражение стало для «Колорадо» восьмым в последних девяти матчах.
НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2017, понедельник. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
5 : 2 3:1, 2:1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Ганзал (Койл, Поминвилль) – 05:04 (5x5), 2:0 – Спаржон (Хаула, Койву) – 05:26 (5x5), 2:1 – Ландеског (Комфер, Джонсон) – 17:03 (5x5), 3:1 – Хаула (Гранлунд, Койву) – 19:40 (5x5), 4:1 – Паризе (Стаал, Поминвилль) – 23:35 (5x4), 5:1 – Шрёдер (Сутер) – 36:16 (5x5), 5:2 – Рантанен (Андригетто) – 37:09 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Колорадо Эвеланш Миннесота Уайлд НХЛ
Новости. Хоккей
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