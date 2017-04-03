«Миннесота» победила «Колорадо»

«Миннесота Уайлд» уверенно обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Эксел Энерджи-центре» в Сент-Поле и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.
В составе «Миннесоты» отличились Мартин Ганзал (6-я минута), Джаред Спаржон (6), Эрик Хаула (20), Зак Паризе (24) и Джордан Шрёдер (37). За «Колорадо» голы забили Габриэль Ландеског (18) и Микко Рантанен (38).
Нападающий «Эвеланш» Михаил Григоренко провёл на льду 12 минут, защитник Фёдор Тютин отыграл 19 минут.
Это поражение стало для «Колорадо» восьмым в последних девяти матчах.