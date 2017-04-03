«Филадельфия» прервала свою победную серию, уступив «Рейнджерс»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» переиграл «Филадельфию Флайерз». Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
В составе победителей отличились Мика Зибанеджад (24-я минута), Брендан Смит (28), Оскар Линдберг (48) и Крис Крайдер (50). За «Флайерз» две шайбы забросил Валттери Фильппула (21, 59), ещё один гол на счету Брэйдена Шенна (58).
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты.
Победная серия «Флайерз» прервалась на отметке 4 матча.