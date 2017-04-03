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175 лет назад 2016
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Черри: не назвать Макдэвида MVP могут только идиоты, составлявшие список 100

3 апреля 2017, понедельник. 11:22. Хоккей
Хоккейный эксперт Дон Черри высказался о шансах капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида на признание самым ценным игроком сезона.

«Посмотрите на гол Макдэвида при счёте 1:1 в матче с «Сан-Хосе», это невероятный игрок. А потом он отдал передачу Маруну на дальнюю штангу. Коннор, как и Бобби Орр, его агент, радуется и за других, когда они забивают. Посмотрите, как он тут трясет Маруна, он чуть не поцеловал его. Если кто-то и не проголосует за Макдэвида, не назовёт его MVP, то это такие же сумасшедшие, как те идиоты, которые составляли список 100 лучших в истории НХЛ. Они не включили Малкина в этот список.

Игинла, конечно, должен быть в этом списке. А ведь в него не включили ещё и Малкина, который выиграл все награды, кроме новичка года. Хотя нет, новичком года он тоже был. Что вообще знают о хоккее люди, которые составляли список 100 лучших? Кто там вообще голосует?

Коннору 19 лет, это MVP. Он выигрывает гонку бомбардиров. Кросби мне тоже нравится, надеюсь, он выиграет «Морис Ришар Трофи». Но MVP в этом сезоне – это Макдэвид», – сказал Черри.

Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
Теги
Эдмонтон Ойлерз Коннор Макдэвид
Новости. Хоккей
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