Бикелл, у которого нашли рассеянный склероз, вернулся в состав «Каролины»

Нападающий «Каролины Харрикейнз»вызван из АХЛ, сообщается на официальном сайте НХЛ. Он должен принять участие в матче с «Миннесотой Уайлд».31 октября 2016 года Бикелл провёл свой последний матч в НХЛ, после чего у него обнаружили рассеянный склероз. Он начал лечение и возобновил ледовые тренировки в январе. Для восстановления игровой формы форвард был отправлен в фарм-клуб, за который провёл 10 матчей, набрав 4 (1+3) очка. В текущем регулярном чемпионате НХЛ Бикелл сыграл 7 матчей, в которых забил 1 гол.