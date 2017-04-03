В ФХР надеются, что игроки, собиравшиеся уехать в НХЛ, пересмотрят своё решение

Первый вице-президент ФХРпрокомментировал официальный отказ НХЛ от участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.«Юридически мы в любом случае ждём заявления ИИХФ. Для нас официальное заявление может исходить только от Международной федерации хоккея. Мы были готовы к этому и имели в виду, что такой вариант развития событий возможен. ФХР вела подготовку игроков, появились нововведения, которые мы установили в последних двух сезонах. Об этом говорят и результаты команды на чемпионате мира, и на Евротурах. У нас есть резервы, игроки.Повторюсь, мы абсолютно точно готовы к этому сценарию. Надеемся, что те игроки, которые имеют в следующем сезоне возможность ухать в НХЛ, пересмотрят решение. Я знаю, что многие из них ждали этого решения лиги. Все хотят выступить на Олимпиаде, такая возможность даётся раз или несколько раз в жизни. Это уникальная возможность. Надеемся, что ребята сыграют на родине и не уедут», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.