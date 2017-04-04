Вице-президент ИИХФ: Овечкин в любом случае захочет поучаствовать в ОИ

Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола прокомментировал запрет НХЛ на участие игроков лиги в ОИ-2018.
«ИИХФ сделала всё, что могла, для участия игроков из НХЛ в Олимпиаде, но этого оказалось недостаточно. Конечно, это потеря для олимпийского турнира. Надеюсь, что удастся договориться в будущем. Мы продолжим переговоры с НХЛ, вероятно, через год после Игр-2018, но сейчас рано обсуждать конкретику.
Возможно, некоторые игроки всё-таки приедут на Олимпиаду. Александр Овечкин в любом случае захочет поучаствовать, но не факт, что менеджеры «Вашингтона» ему разрешат. Тяжело сейчас что-то прогнозировать», — сказал функционер.