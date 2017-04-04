Скаут НХЛ: Андрей Свечников может стать первым номером драфта-2018

Скаут Центрального скаутского бюро НХЛоценил шансы нападающегобыть выбранным под первым номером на драфте 2018 года.«Свечников очень ярко играет в таком возрасте в очень хорошей лиге. Он появился в Хоккейной лиге США в 16 лет и сразу стал доминировать. Он отлично катается, замечательно держит шайбу, читает игру. Он вполне может стать первым номером в следующем году», — приводятся слова Грегори на официальном сайте НХЛ.Свечников проводит первый год в команде USHL «Маскегон». В текущем сезоне он набрал 58 (29+29) очков в 48 матчах.