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«Витязь» почтил память Сергея Гимаева
5 апреля 2017, среда. 15:39.
Хоккей
Хоккейный клуб «Витязь» 5 апреля почтил память заслуженного тренера России, телекомментатора
Сергея Гимаева
. Об этом информирует официальный сайт подмосковной команды Континентальной хоккейной лиги.
Гимаев ушёл из жизни 18 марта на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.
>>> Сергей Гимаев похоронен на Новолужинском кладбище в Химках
Источник:
Официальный сайт ХК "Витязь"
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Верите ли вы в то, что Овечкин поедет на Олимпиаду в Корею?
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Овечкин не только сам поедет на ОИ, но и поднимет игроков на бунт
Только в том случае, если его отпустит «Вашингтон»
Нет, это только слова, он не пойдёт против НХЛ
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