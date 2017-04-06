Т. Манукян: моя цель – попасть в «Авангард», опыт ВХЛ поможет в этом

Нападающий «Омских ястребов»рассказал о своих впечатлениях на сборе с главной командой.«Очень рад, что позвали на тренировку с главной командой. Сейчас проходит интересный сбор, лично для себя ставлю цель попасть в первую команду, закрепиться там. Для этого нужно очень много работать. Опыт ВХЛ даст мне больше, чем игры в МХЛ, потому что там играют мужики, более взрослый хоккей, побыстрее, помобильнее и больше похож на КХЛ. Скабелка от нас требует много работать на максимальной скорости, поддерживать темп на всех тренировках», — передаёт слова Манукяна корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.