Кучеров стал автором победной шайбы «Тампы», команда сохранила шансы на плей-офф

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:1. Первая шайба была заброшена только на 28-й минуте. Её автором стал Брэйден Пойнт. «Торонто» тут же удалось сравнять счёт благодаря голу Назема Кадри, но уже через две минуты Никита Кучеров вновь вывел «Тампу» вперёд. Затем преимущество гостей закрепил Майкл Бурниваль, а на 55-й минуте Пойнт оформил дубль.
Благодаря этому результату «Тампа» сохранила шансы на выход в плей-офф. Отставание команды от «Торонто», идущего в Восточной Конференции восьмым, сократилось до трёх очков. Обоим клубам предстоит провести ещё по два матча. При этом столько же очков, сколько у «Тампы» — 90 — на счету «Нью-Йорк Айлендерс».