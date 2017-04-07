«Нэшвилл» нанёс разгромное поражение «Далласу» на его льду

«Нэшвилл Предаторз» на выезде разгромил «Даллас Старз» — 7:3. Гости ударно провели первый период, забросив четыре безответные шайбы. В начале второго периода «Даллас» пропустил ещё раз, и лишь после этого начал отыгрываться, за десять минут сократив отставание в счёте до двух голов. Впрочем, большего «Далласу» сделать не удалось — Роман Йози сначала забил в большинстве, а в третьем периоде отличился в равных составах.«Нэшвилл» набрал 95 очков и гарантировал себе место в первой восьмёрке Западной Конференции.