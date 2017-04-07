Ворачек: у меня нет ответа, поеду ли на ОИ без разрешения НХЛ, как Овечкин

Нападающий «Филадельфии Флайерз» и сборной Чехии Якуб Ворачек прокомментировал решение НХЛ не пускать игроков на ОИ-2018.
«Таким решением нас застали врасплох. Мы находимся посередине. Если ты не поедешь на Олимпиаду, то почувствуешь себя идиотом, что отказался выступать за сборную Чехии. Если поедешь, то получится, что проявишь неуважение к одноклубникам и клубу. Ты в проигрыше в любом случае. Ничего с этим поделать нельзя. Все расстроены. Надеюсь, что всё-таки найдётся способ договориться и поехать на Олимпиаду. Хотя рычагов влияния у нас нет.
Овечкин сказал, что поедет несмотря ни на что? Он более авторитетный игрок. Я могу подумать над этим вопросом, но ответа у меня сейчас нет», – сказал Ворачек.