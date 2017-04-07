Строльман: всё, что «Тампа» может, — это заставить «Торонто» нервничать

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг»прокомментировал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» (4:1), которая позволила команде сохранить шанс на попадание в плей-офф.«Всё, что мы можем сделать сейчас, — это заставить «Торонто» нервничать. Нам нужно выйти на лёд завтра и победить «Монреаль», иначе успех в игре с «Мэйпл Лифс» не будет иметь никакого значения.Будем надеяться, что «Питтсбург» и «Коламбус» на выходных сыграют на максимуме против «Торонто». Это всё, о чем мы можем просить», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.