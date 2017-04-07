Форварды «Ак Барса» Голубев и Архипов перенесли операции

Нападающие «Ак Барса»перенесли операции после травм, полученных в серии финала Восточной конференции с «Магниткой» (0-4). Архипов сломал руку в первом матче серии с «Магниткой» (1:2 ОТ), а Голубев повредил плечо во второй игре серии, вступив в драку с нападающим магнитогорцев Яном Коваржем.Об этом на пресс-конференции, посвящённой итогам сезона, сообщил главный тренер казанской команды Зинэтула Билялетдинов.