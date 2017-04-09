Ларионов: Россия старалась оправдать ожидания болельщиков, выполнять свою работу

Нападающий сборной России на суперфинале Лиги Легендпрокомментировал победу над Словакией в полуфинале турнира (5:1).«Поначалу было непривычно, так как собрались вместе буквально за три часа до игры. Во-вторых, было сложно понять, что собой представляет соперник. Из нашего поколения играл всего один человек, от остальных не знали, что ожидать. Адаптироваться, понять, насколько они моложе и свежее. Сделать выводы. Нужно было строго сыграть в обороне, действовать позиционно. Иначе могут наказать на контратаках.Об акклиматизации я даже не думаю, иначе будет масса оправданий. Если ты вышел на лёд, то должен выполнять свою работу, как бы ни было тяжело. Коньки, клюшка и командная игра. Всегда приятно, когда много болельщиков. Поддержка важна. Люди любят хоккей, и это здорово. Наши люди, которые живут в Германии, приехали в субботний вечер поболеть за нас. Мы старались оправдать их ожидания», — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.