Плющев: по первому и третьему периодам матча финала КХЛ к судьям есть вопросы

Заслуженный тренер России, экс-главный арбитр КХЛподелился впечатлениями от старта финала плей-офф КХЛ, в том числе с точки зрения качества судейства. СКА повёл в серии с «Магниткой» 1-0.«Мы увидели очень мощный старт розыгрыша Кубка Гагарина. После восьмидневной паузы можно было опасаться того, что команды несколько растеряют ритм игры, но этого не произошло. Да, минимальные шероховатости были, но в целом мы увидели хоккей очень высокого уровня. За счёт чего СКА одержал победу? Наверное, были какие-то мельчайшие нюансы. Но в целом получился матч двух равных, высококлассных команд.Бросалось в глаза особое внимание, которое СКА уделил Сергею Мозякину — абсолютному лидеру «Магнитки». Наверное, где-то его потенциал все-таки оказался ограничен, хотя Мозякин и забил, и отдал, то есть в принципе сделал своё дело. В целом ряде эпизодов мы видели, как на радиусе вокруг Мозякина СКА создавал численное преимущество, не позволял сопернику набрать ход. Это, что называется, домашняя работа.Для судейства это был очень непростой матч. Могу сказать, что второй период арбитры отработали идеально, а вот по первому и третьему, увы, есть вопросы. «5+20» Осалы и Ковальчука? Это зеркальные эпизоды: мощные, жёсткие хоккеисты, пусть и не поднимая рук, въезжают в соперников и плечом попадают в голову. Да, особой грязи нет, но по современным правилам это классические «5+20». Здесь арбитры сработали безупречно! И не совсем понятно, почему на лавочке так возмущался, например, Олег Знарок. в первом и третьем периодах неприятные моменты, повторюсь, возникали. В частности в истории с Вадимом Шипачёвым, когда был удар клюшкой между ног соперника. Это, по нынешним правилам, бесспорные «5+20».Чего ждать дальше? Только одного — ещё более яркого хоккея. В этом финале без каких-либо сомнений встречаются две лучшие команды КХЛ, что гарантирует зрелище. Главное, чтобы никто его не испортил», — цитирует Плющева Russia-Hockey.