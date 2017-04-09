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175 лет назад
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18:30
Видеотрансляция финала Лиги Легенд мирового хоккея Россия — Чехия
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Видеотрансляция финала Лиги Легенд мирового хоккея Россия — Чехия
9 апреля 2017, воскресенье. 18:30.
Хоккей
«Чемпионат» организует интернет-видеотрансляцию матча суперфинала Лиги Легенд. В финале турнира, который пройдёт в Штраубинге, встретятся команды России и Чехии. Начало встречи в 18:30 мск.
>>> Стал известен состав сборной России на суперфинал Лиги Легенд в Штраубинге
Видеотрансляция доступна в официальном аккаунте «Чемпионата» на YouTube.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Сборная России — Хоккей
Сборная Чехии — Хоккей
Лига Легенд
Новости. Хоккей
9 апреля 2017, воскресенье
18:32
Генсекретарь Немецкого хоккейного союза: на ЧМ в Кёльне ожидаем много русских
18:30
Видеотрансляция финала Лиги Легенд мирового хоккея Россия — Чехия
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