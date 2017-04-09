Генсекретарь Немецкого хоккейного союза: на ЧМ в Кёльне ожидаем много русских

Генеральный секретарь Немецкого хоккейного союзарассказал о подготовке к чемпионату мира 2017 года, который пройдёт в Германии и Франции.«Подготовка к чемпионату мира идёт полным ходом. Билеты продаются действительно хорошо. Мы понимаем, что придётся принять большое число болельщиков. Шведы и финны – их будет очень много, мы готовы к их приёму и размещению. Также ждём много русских. Матчи России специально поставлены в Кёльне, так как в Германии в целом и в Кёльне в частности большая российская диаспора. Много русских живёт в Дюссельдорфе, это тоже недалеко. Поэтому интерес к матчам Германии, как хозяйки турнира, и России будет повышенным. Билеты будут распроданы», — передаёт слова Фуля корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.