Тарасенко поддержал Бикелла, который завершает карьеру из-за склероза

Нападающий «Сент-Луис Блюз»во время матча с «Каролиной Харрикейнз» поддержал форварда соперника, который объявил о завершении карьеры.Перед вбрасыванием Тарасенко дружески похлопал Бикелла по спине.Осенью 2016 года у Бикелла диагностировали рассеянный склероз, после чего он пропустил большую часть сезона. Нападающий вернулся в состав команды на заключительные матчи регулярного чемпионата, по окончании которого он завершит карьеру.