Тарасенко поддержал Бикелла, который завершает карьеру из-за склероза

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко во время матча с «Каролиной Харрикейнз» поддержал форварда соперника Брайана Бикелла, который объявил о завершении карьеры.
Перед вбрасыванием Тарасенко дружески похлопал Бикелла по спине.
Осенью 2016 года у Бикелла диагностировали рассеянный склероз, после чего он пропустил большую часть сезона. Нападающий вернулся в состав команды на заключительные матчи регулярного чемпионата, по окончании которого он завершит карьеру.
Видео эпизода доступно в «Твиттере».