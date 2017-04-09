Сборная Словакии разгромила Швецию и завоевала бронзу Лиги Легенд

Сборная Словакии разгромила команду Швеции в матче за третье место суперфинала Лиги Легенд. Встреча, проходившая в Штраубинке, завершилась со счётом 7:2. В финале сборная России встречается с Чехией.
Словакия — Швеция — 7:2 (2:0, 2:1, 3:1).
1:0 — Дроппа (Илавски), 09:54.
2:0 — Хуртай (Пукалович, Похорелец), 12:52.
3:0 — Секераш (Янош, Петровицки), 16:48.
4:0 — Петровицки (Янош, Контшек), 21:47.
4:1 — Викторссон (Берглунд, Элинг), 24:04.
5:1 — Янош (Петровицки), 35:39.
6:1 — Шехни (Дроппа, Покович), 36:04.
7:1 — Штрбак (Шехни), 40:31.
7:2 — Родин (Юлин, Челльберг), 42:46.