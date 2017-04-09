Соколов: может, скорости на Лиге Легенд не те, но мысль хитрая

Вратарь сборной Россиипрокомментировал победу над Чехией в финале Лиги Легенд (6:4).«Я бы не назвал этот турнир полулюбительским или полупрофессиональным. Все ребята играли хоккей. Может, скорости не те, но мысль хитрая, и достаточно сложно подстроиться. У меня работа, поэтому тренировался не столько времени, сколько мог бы, будь свободен. Соперник очень серьёзно напрягал. В третьем периоде я подсел, физики и игровой практики не хватило. Это объяснимо, так как у меня есть основная работа. Очень хороший турнир, классная организация, повидался и пообщался с ребятами. С некоторыми играл. Это стоило того, чтобы приехать», — рассказал Соколов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.