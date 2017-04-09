Юшкевич: на льду забываешь о возрасте, доказываешь, что советская школа — лучшая

Защитник сборной Россиипрокомментировал победу над Чехией в финале Лиги Легенд (6:4).«Для меня это первое чемпионство в Лиге Легенд. Я один из новичков команды. Эмоции ничем не отличаются от того времени, когда мы были действующими хоккеистами. Когда выходишь на лёд, то забываешь, сколько тебе лет. Ты просто выходишь и доказываешь, что советская хоккейная школа — лучшая в мире. Приятно приехать сюда и быть со своими кумирами, на которых я в детстве рос.У нас был очень сильный соперник по финалу. Чехи здорово двигались, отлично взаимодействовали в зоне атаки. Поначалу нам было тяжело. Макс Соколов выручил в первом периоде. Потом мы перестроились, поговорили в раздевалке и победили. Доставила ли нам проблем атака соперника? Нам с Дарюсом никто никаких проблем не доставлял. Ну а если серьёзно, то, конечно, доставляла. Приходилось играть чуть жёстче ветеранских правил», — сказал Юшкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.