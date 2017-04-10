Нападающий «Сент-Луиса» Соботка сыграет с «Колорадо»

Нападающий, вернувшийся в «Сент-Луис Блюз» после трёх сезонов в «Авангарде», сыграет в заключительном матче регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщает официальный сайт клуба.Чешский форвард сыграет в третьем звене с Йори Лехтеря и Магнусом Пяаярви. «Сент-Луис» занял третье место в Центральном дивизионе и в первом раунде встретится с «Миннесотой Уайлд.» В 381 матче регулярных чемпионатов НХЛ на счету Соботки 123 (35+88) очка и 12 (3+9) очков в 40 играх плей-офф.