Строльман: в начале сезона у «Тампы» было обманчивое ощущение комфорта

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг»подвёл итоги сезона, по результатам которого его команда не смогла выйти в плей-офф.«Мы попали в эту ситуацию из-за первой части сезона. В начале чемпионата ты можешь до конца не осознавать, какое место занимаешь в турнирной таблице. Кажется, что есть время всё исправить. Но когда оказываешься в яме, заканчиваешь чемпионат так, как мы это сделали, и не попадаешь в плей-офф, то начинаешь понимать, что надо играть собранно с самого начала. Мы этого не сделали.Главное — играть как команда, именно поэтому мы ударно провели концовку чемпионата. Никто не выходил на матч, думая только о себе. А в первой половине сезона мы не показывали хороший хоккей, хоть и выигрывали. Это создавало обманчивое ощущение комфорта. Когда побеждаешь, кажется, что всё хорошо, а затем ты попадаешь в ситуацию, когда твоя игра не меняется, но ты начинаешь проигрывать и всё рушится. Мы попались на этом и не смогли найти свою игру. Это стоило нам невыхода в плей-офф», — цитирует Строльмана Tampa Bay Times.