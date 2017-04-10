Тарасенко: Соботка и на льду, и в жизни выглядит отлично

Нападающий «Сент-Луис Блюз»прокомментировал первый матч за «музыкантов» форварда, который отметился голом в ворота «Колорадо Эвеланш».«Мы рады, что Соботка вернулся в наши ряды, это хороший хоккеист. Как он выглядит? Вы имеете в виду на льду или в жизни? Отлично выглядит и там, и там, он очень техничен, играет на команду. Не знаю, устал ли он за время сезона в КХЛ, но тут мы ничего не сможем сделать. У него был хороший сезон в России. В России у всех бывает хорошее времяРегулярный чемпионат окончен, сейчас мы фокусируемся на плей-офф и соперничестве с «Миннесотой». Чувствуем себя уверенно, потому что после не очень хорошей середины сезона мы смогли выйти на приличный уровень. Да, у нас в этом году нет преимущества своего льда, но я не вижу особой разницы, где начинать. Если выиграть одну или две встречи на выезде, то преимущество будет уже у нас. Мы сосредоточены на том, как выиграть серию, а не проиграть», — приводит слова Тарасенко официальный сайт клуба.