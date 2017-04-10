Кенневилль: новость о том, что Бикелл завершает карьеру, стала шоком

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс»прокомментировал решение бывшего форварда команды Брайана Бикелла завершить карьеру по окончании сезона.«Я знаю Брайана на протяжении всей своей профессиональной карьеры. Когда я впервые услышал эту новость, для меня она стала шоком. При просмотре того его интервью меня переполняли эмоции. Во время обоих интервью я пообщался с ним, мне было тяжело слышать от него такое. Но семья – это главное для него сейчас. Так же. как и здоровье», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.