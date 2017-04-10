Зайцев может быть готов к первому матчу плей-офф НХЛ

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок выразил мнение, что защитник Никита Зайцев будет готов к первому матчу плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз».
Российский игрок в первом периоде матча регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» (2:3) получил травму верхней части тела после силового приёма Ника Фолиньо. Зайцев покинул лёд, отыграв 6 минут 47 секунд.
«Беспокоюсь ли я, что Зайцев может пропустить какое-то время? Нет», — сказал тренер.
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