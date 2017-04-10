Уэйт: могу остаться главным тренером или работать в «Айлендерс» в другой роли

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Даг Уэйт высказался о своём будущем. Команда не попала в плей-офф НХЛ в текущем сезоне.«Здравым подходом для нас, для клуба было бы выяснить всё как можно скорее и двигаться вперёд. Я встречусь со всеми. Надеюсь, продолжу работать в «Айлендерс». Могу остаться на посту тренера или трудиться где-то ещё, чтобы помогать выигрывать. Город и болельщики заслуживают команду, которая стабильно добивается побед.Мы сейчас должны отпустить хоккеистов и проговорить, что им следует делать в ближайшие месяцы. Надо обсудить завершившийся сезон и сосредоточиться на том, чтобы хорошо начать следующий. Я собираюсь всё обдумать, поговорить с начальством. Полагаю, все мы знаем, что должны делать. Надо прояснить ситуацию», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.