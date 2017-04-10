Защитник Зият Пайгин подписал двухлетний контракт с «Эдмонтоном»

«Эдмонтон Ойлерз» заключил двухлетний контракт новичка с защитником. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.22-летний защитник ранее выступал за «Ак Барс». В нынешнем регулярном чемпионате провёл всего 17 игр, отметившись 4 (1+3) результативными баллами при показателе полезности "-7" и 4 минутах штрафного времени. После завершения сезона в КХЛ он заключил контракт с фарм-клубом «Эдмонтона» и провёл за него два матча.Пайгин был задрафтован «Ойлерз» в 2015 году под общим 209-м номером.