Анисимов: чувствую себя хорошо и готов к плей-офф

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс»приступил к тренировкам с командой и сообщил, что готов играть. В первом раунде «ястребы» встречаются с «Нэшвилл Предаторз».«Чувствую себя хорошо. Рад, что вернулся и тренировался с командой. Я готов играть. Тяжело было отсутствовать, но нельзя было форсировать восстановление. Так лучше для моей ноги. Я выздоровел и смог подготовиться к плей-офф», — сказал Анисимов в эфире клубного телевидения.На тренировке россиянин занимался во втором звене с Артемием Панариным и Патриком Кейном. Форвард получил травму нижней части тела 14 марта в матче с «Монреаль Канадиенс». В текущем сезоне Анисимов провёл 64 матча, набрав 45 (22+23) очков.