Тренер Анатолий Емелин покидает систему «Салавата Юлаева»

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд сообщил, что тренер Анатолий Емелин не будет работать в системе клуба.
«С вратарями будет работать Вадим Тарасов. Анатолий Емелин не останется, из русскоговорящих будет Николай Цулыгин. Остальных огласим чуть позже, есть некоторые юридические моменты.
Емелин полностью покидает систему клуба. Основная причина – язык. Надо общаться. Переводчика у Эркки Вестерлунда не будет. Цулыгин свободно владеет языком, Тарасов говорит, я тоже. Нет необходимости в переводчике. У нас в клубе в основном все говорят.
С моей точки зрения, Цулыгин один из самых перспективных тренеров в нашей системе. Он играл в НХЛ, поработал в школе, был ассистентом в МХЛ. И проявил себя серьёзным специалистом. При правильном отношении к делу он может ещё многому научиться», — сказал Вайсфельд в интервью «Чемпионату».
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Леонид Вайсфельд в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции