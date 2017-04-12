Тренер Анатолий Емелин покидает систему «Салавата Юлаева»

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева»сообщил, что тренер Анатолий Емелин не будет работать в системе клуба.«С вратарями будет работать Вадим Тарасов. Анатолий Емелин не останется, из русскоговорящих будет Николай Цулыгин. Остальных огласим чуть позже, есть некоторые юридические моменты.Емелин полностью покидает систему клуба. Основная причина – язык. Надо общаться. Переводчика у Эркки Вестерлунда не будет. Цулыгин свободно владеет языком, Тарасов говорит, я тоже. Нет необходимости в переводчике. У нас в клубе в основном все говорят.С моей точки зрения, Цулыгин один из самых перспективных тренеров в нашей системе. Он играл в НХЛ, поработал в школе, был ассистентом в МХЛ. И проявил себя серьёзным специалистом. При правильном отношении к делу он может ещё многому научиться», — сказал Вайсфельд в интервью «Чемпионату».Полное интервью с Леонидом Вайсфельдом читайте на «Чемпионате».