Стэйджан: Джиордано в любом случае будет целью для игроков «Анахайма»

Нападающий «Калгари Флэймз»выразил мнение, что игроки «Анахайм Дакс» будут охотиться на защитника Марка Джиордано за хит против игрока «уток» Кэма Фаулера в недавнем матче регулярного чемпионата НХЛ (1:3). «Калгари» и «Анахайм» сыграют в первом раунде Кубка Стэнли. Первый матч состоится 13 марта.«Нас ждёт множество противостояний в ближайшем матче. Джио – один из лучших наших игроков, он будет их целью в любом случае. Марк уже ответил на всё, когда случился тот инцидент», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.