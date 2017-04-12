Миллер: хочу играть, пока меня не выкинут из «Ванкувера»

Голкипер «Ванкувер Кэнакс»порассуждал на тему своего будущего.«Я готов остаться. Надо, конечно, посмотреть, что будет, кто станет тренером. У меня хорошие отношения с Сединами, Эдлером, я привык к Ванкуверу. Я был в Баффало, Сент-Луисе… Считаю, что я играю лучше, когда чувствую себя комфортно, когда есть особые отношения с одноклубниками, с болельщиками команды.Хочу играть, пока меня не выкинут из команды. У меня три кузена раньше играли в НХЛ. И каждый из них говорил мне: «Приходи на каток, пока тебя не выкинут оттуда. Просто дойди на него». У меня ещё есть силы и желание, я сохраняю довольно хорошую физическую форму. Считаю, что у меня есть и желание, и силы справляться с нагрузкой, которая выпадает основному вратарю. Хочу быть им до тех пор, пока могу», – цитирует хоккеиста официальный сайт НХЛ.