Боченски: обсудим контракт с «Барысом» после чемпионата мира

Капитан «Барыса» и сборной Казахстанапрокомментировал слухи, что он завершил карьеру игрока. Также игрок высказался о своём будущем в астанинской команде КХЛ.«Да, конечно, слышал. Очень смешно, когда ты всего лишь поехал домой на пару недель, чтобы немного отдохнуть, а люди думают, что ты завершил карьеру. Я очень повеселился, читая такие новости. Но я здесь, я готов играть, чувствую себя прекрасно! Предстоит сложный турнир, и мы к нему усердно готовимся.Новый контракт с «Барысом»? Пока ещё рано об этом говорить. Мы обсудим контракт после чемпионата мира», — цитирует Боченски Vesti.kz.