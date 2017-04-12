Знарок: СКА надо реализовывать свои моменты, создавали их очень много

Главный тренер СКАпрокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина со счётом 2:1 (2 ОТ) (в серии 2-1 в пользу СКА).«Моменты свои надо реализовывать, потому что создавали их очень много. С победой, готовимся к следующей игре. Чем обусловлена низкая результативность? Я вам только что сказал. Моменты надо реализовывать», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.