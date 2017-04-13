Юдин: пригласив пятёрку финских тренеров, Вайсфельд подписал себе приговор

Серебряный призёр чемпионата мира—2002поделился мнением о новом тренерском штабе «Салавата Юлаева».«Был шокирован, прочитав интервью генерального менеджера «Салавата» Леонида Вайсфельда. Фраза про то, что Анатолия Емелина он убрал из тренерского штаба Уфы лишь из-за того, что тот не знает английского языка, должна войти в историю. Это, конечно, поразительно! В XXI веке в один из ведущих клубов России привозят тренера Вестерлунда и четырёх его финских помощников, один из которых к тому же является, насколько я понимаю, его сыном. И, расчищая место под всю эту финскую семью, убирают своего — уважаемого тренера и авторитетного в прошлом хоккеиста Емелина. Причём Вайсфельд даже не удосужился придумать для прессы что-то красивое — сказал всё в лоб! Думаю, в НХЛ за аналогичную фразу, скажем, о незнании кем-то из североамериканцев русского языка он был бы уволен через несколько секунд.Для меня загадка, почему Вайсфельд согласился на все требования финнов. Я знаю десятки молодых российских специалистов, которые многое выигрывали в мировом хоккее и сидят без работы. И тут приезжает Вестерлунд и пробивает контракты аж четырём соотечественникам-ассистентам. Такое возможно только в России, где мы по-прежнему кланяемся иностранцам и вытираем ноги о своих людей. Чего жду от Уфы в новом сезоне? То же, что ждали от ЦСКА с Торчетти. Подписав пятёрку финских тренеров, Вайсфельд, на мой взгляд, сам подписал себе приговор. Семью Вестерлундов просто раскачают», — цитирует Вайсфельда Russia-Hockey.