Торторелла: после второго периода «Коламбус» немного потерял веру в себя

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс»прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» в первом матче первого раунда плей-офф. Его команда пропустила три шайбы во втором периоде, игра закончилась со счётом 1:3.«Думаю, что после первого периода у нас всё было нормально. Но после второго периода мы немного потеряли веру в себя. Соперник поднажал, и мы не смогли устоять», — приводятся слова Тортореллы на официальном сайте НХЛ.