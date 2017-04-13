Болельщики «Авангарда» признали Николая Лемтюгова лучшим игроком сезона

Сегодня, 13 апреля, на официальных сайтах ХК «Авангард» и МХК «Омские Ястребы» завершилось голосование, с помощью которого болельщики определяли лучшего игрока прошедшего сезона в составах обеих команд.В составе «Авангарда» лучшим игроком сезона был признан нападающий. Он победил с огромным отрывом от преследователей — 51% голосов. В составе «Омских Ястребов» победу одержал нападающий(42,4%).Победители получат приз имени Леонида Киселёва на торжественной церемонии, которая состоится на «Арене Омск» 15 апреля и начнётся в 15:00.