Галлант: благодарю «Вегас» за возможность стать первым тренером в истории клуба

Главный тренер «Вегас Голден Найтс»прокомментировал своё назначение. Новый клуб начнёт выступление в НХЛ с сезона-2017/18.«Стать первым тренером в истории „Вегаса“ — это великолепная возможность, за которую я очень благодарен. Сейчас хоккейное сообщество взволновано тем, что происходит с „Голден Найтс“, и я рад, что буду частью этой команды. У нас строится современная тренировочная арена, высококлассный домашний стадион, и я слышал, у нас будут неистовые и вовлечённые болельщики. Я с нетерпением жду, чтобы на собственном опыте ощутить этот энтузиазм, мы с генеральным менеджером и его помощниками соберём команду, которую болельщики будут поддерживать с гордостью», — приводятся слова Галланта на официальном сайте клуба.