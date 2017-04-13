Овечкин: у «Вашингтона» только одна задача — надо победить. Думаю, мы готовы

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»поделился ожиданиями от старта плей-офф. В первом раунде «столичные» сыграют с «Торонто Мэйпл Лифс».«Мы долго ждали этого момента. Так что все рады и сконцентрированы. У нас только одна задача. Надо победить. Думаю, мы готовы.Мы учимся на ошибках прошлых лет. Этот сезон прошёл быстро. Мы только проснулись, а 82 матча уже позади. Для некоторых команд сезон уже закончился. А мы хотим и дальше делать то, чем занимались.Я стараюсь настроиться на нужную волну. Мы неплохо провели этот сезон, добились успеха. Но я лично хочу лучше сыграть в следующие несколько месяцев», — приводятся слова Овечкина на официальном сайте НХЛ.