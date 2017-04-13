Вратарь «Питтсбурга» Мюррей выбыл на неопределённый срок из-за травмы

Вратарь «Питтсбург Пингвинз»выбыл на неопределённый срок из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщил главный тренер команды«У Мэтта травма нижней части тела, ничего не изменилось. Срок его восстановления неизвестен. Флёри сыграет во втором матче серии, запасным вратарём будет Джарри», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.Мюррей получил травму на раскатке перед первым матчем первого раунда плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс». «Пингвины» одержали победу со счётом 3:1. В регулярном чемпионате голкипер одержал 32 победы в 49 матчах с процентом отражённых бросков 92,3 и коэффициентом надёжности 2,41. В 2016 году он привёл свою команду к Кубку Стэнли.