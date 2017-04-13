Шаттенкирк: игроки «Вашингтона» должны сделать всё, чтобы добиться своего

Защитник «Вашингтон Кэпиталз»поделился ожиданиями от старта плей-офф и отметил, что это может быть последний шанс выиграть Кубок Стэнли в нынешнем составе. Летом восемь игроков «столичных» могут стать свободными агентами. В первом раунде его команда встретится с «Торонто Мэйпл Лифс».«Мне кажется, что точно такое же чувство последнего шанса было у этой команды в прошлые годы. Это хорошо. Здесь никто не говорит: „Вот и плей-офф. Что нас там ждёт?“ Все с нетерпением ждут его. Все хотят играть. Все понимают, там может быть что угодно, но мы должны сделать всё, чтобы добиться своего», — приводятся слова Шаттенкирка на официальном сайте НХЛ.