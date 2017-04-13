А. Свечников: в матче со шведами на ЮЧМ попал под один из самых сильных хитов

Форвард юниорской сборной Россиипрокомментировал победу над командой Швеции (3:1) в стартовом матче чемпионата мира по хоккею — 2017 и силовой приём против себя во втором периоде.«В конце матча вышли в «два в ноль» с Ваней Чеховичем, я отдал ему пас, чтобы забить, а он мне обратно. Времени для ответного паса уже не было, думал, что сам уже не успею. Во втором периоде попал под один из самых сильных хитов, которые против меня применяли. Не то что разозлило, но было неприятно.Добавит уверенности эта победа, хороший старт. С самого начала чувствовали, что можем играть. Что-то не получалось, хочу отдать должное всем ребятам за то, как они оборонялись. Нужно поработать над игрой в неравных составах. К каждой игре на турнире будем настраиваться серьёзно», — передаёт слова Свечникова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.