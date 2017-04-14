Знарок: однобокое судейство? Не ко мне вопрос

Главный тренер петербургского СКАпрокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (3:2) в четвёртом матче финала Кубка Гагарина. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «армейцев».«Спасибо, нас с победой, готовимся к следующему матчу. Однобокое судейство? Не ко мне вопрос. Быстрая шайба? Просто ошибка в передаче была, всякое бывает, эта шайба взбодрила», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.