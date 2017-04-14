Калетник: «Металлург» будет одним кулаком идти дальше и никогда не сдастся

Нападающий магнитогорского «Металлурга»поделился эмоциями после поражения от СКА в четвёртом матче серии (2-3, 1-3 в серии).«Хорошая игра была. Много моментов как у нас, так и у соперника. Но удача оказалась на стороне СКА. Был курьёзный гол, Зубарев, можно сказать, забил сломанной клюшкой. Мы не воспользовались своими моментами, когда надо было забивать. Считаю, что это была наша игра, мы вели в счёте, но не удержали его. У нас одна команда, мы единый кулак, у нас сплочённый коллектив, все вместе друг за друга. Одним кулаком будем идти дальше и никогда не сдадимся», — передает слова Калетника корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.