Давыдов: наши судьи отстают от развития хоккея, нет профессионализма, как в НХЛ

Вице-президент московского «Динамо», трёхкратный олимпийский чемпионвысказал мнение о работе судейского корпуса КХЛ.«Наше судейство отстаёт от развития хоккея на протяжении многих лет, я не вижу профессионализма среди судей. В НХЛ мы не видим судей, они незаметны, а это и есть профессионализм, они не мешают игре. Судьи должны набираться опыта, чтобы этот опыт передавался на игры КХЛ. Арбитры должны повышать профессиональное мастерство. А конкретно я уже один раз сказал, больше не хочу. Все всё видят», — передаёт слова Давыдова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.