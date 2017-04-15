Терещенко: «Динамо» не выполнило задачу, были причины объективные и субъективные

Нападающий московского «Динамо»на пресс-конференции, посвящённой закрытию сезона, высказал мнение, что его команда не выполнила поставленную задачу.«Оценки за проведённый сезон неуместны. Мы не выполнили ту задачу, которую перед нами ставили. Многое недосказано и в игре, и друг другу. Должны были делать этот шаг, но были причины объективные и субъективные. Мы поможем «Динамо» добраться до верха. Хотим чемпионства», — передаёт слова Терещенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.