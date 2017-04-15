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Сборная России U16 в овертайме проиграла Финляндии на Турнире четырёх наций

15 апреля 2017, суббота. 19:27. Хоккей
Сборная России U16 во втором матче на Турнире четырёх наций в овертайме проиграла Финляндии со счётом 4:5.

Россия U16 — Финляндия U16 — 4:5 (ОТ) (0:1; 2:2; 2:1; 0:1)
0:1 — Маииттенен (Лундел), 09:36, бол.
1:1 — Подколзин (Бычков, Буренов), 20:42.
2:1 — Лихачёв (Амиров, Кувардин), 28:01.
2:2 — Саарела (Рёти), 30:54, бол.
2:3 — Мииттенен, 31:26.
3:3 — Лихачёв (Кувардин), 43:22.
4:3 — Гущин (Зайцев), 46:06, бол.
4:4 — Никканен (Интонен), 56:39, бол.
4:5 — Холтинкоски, 64:59.
Штрафы: 20-12
Броски в створ: 28:29
Вратари: Чечелев-Тапонен
Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
Теги
U16 — Хоккей
Новости. Хоккей
15 апреля 2017, суббота
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