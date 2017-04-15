Кузнецов: «Вашингтону» надо создавать больше трафика во втором матче с «Торонто»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»поделился ожиданиями от второго матча первого раунда плей-офф с «Торонто Мэйпл Лифс» (1-0 в серии).«В первом матче мы здорово провели первую смену, но потом пропустили гол и ещё один. Всегда сложно, когда пропускаешь несколько шайб в начале матча. Но я всё равно считаю, что мы хорошо сыграли. Возможно, во втором матче нам надо больше закрывать обзор вратарю, играть на отскоках. Нам надо забить на одну шайбу больше, чем они.Наши звенья по сути не менялись весь год. Всегда хорошо, когда есть постоянные партнёры, знаешь, кто куда поедет, что будет делать с шайбой. Это всё важно, потому что в игре всё решают секунды. Одна лишняя секунда может дать тебе больше пространства», — сказал Кузнецов в эфире клубного телевидения.