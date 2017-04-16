«Нэшвилл» разгромил «Чикаго» и повёл 2-0 в серии, Ринне отстоял «насухо»

«Нэшвилл Предаторз» на выезде переиграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:0 во втором матче первого раунда плей-офф Западной конференции. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Предаторз».В первом периоде за «Нэшвилл» отличился Райан Эллис (4-я минута), во втором — забили Харрисон Золнерчик (23) и Колтон Сиссонс (33), а в заключительном игровом отрезке по шайбе на свой счёт записали Райан Джохансен (54) и Кевин Фиала (59, в большинстве).Российские хоккеисты «Чикаго» Артемий Панарин и Артём Анисимов результативными действиями не отметились.Голкипер «Предаторз»отстоял «насухо», отразив 30 бросков. Райан Джохансен набрал 3 очка.Третий матч серии состоится на льду «Нэшвилла» 18 апреля, начало — в 04:30 мск.